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Wessel Antes

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O Feyenoord se despede de um jogador que causou grande impressão em pouco tempo

Mercado da bola
Feyenoord
Reims
M. Jeng
T. Beelen

Thomas Beelen ainda não deve estar totalmente recuperado para voltar ao Feyenoord durante a pré-temporada, segundo escreveu o observador do clube Mikos Gouka na terça-feira, em nome do Algemeen Dagblad. O jornalista informa ainda que o jogador emprestado Malcolm Jeng provavelmente deixará o De Kuip.

Gouka escreveu um artigo detalhado sobre quais jogadores continuarão no Feyenoord na próxima temporada e quais jogadores podem sair.

Entre os goleiros, o capitão Timon Wellenreuther e o terceiro goleiro Liam Bossin parecem permanecer. Steven Benda tem contrato prestes a expirar e pode se despedir do Feyenoord.

Na defesa, tudo indica que Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos e Gijs Smal permanecerão no clube.

No entanto, há más notícias sobre Beelen. “O zagueiro de 24 anos ainda não se junta ao elenco em plena forma durante a pré-temporada.” Beelen fraturou a perna em 19 de julho de 2025 e, portanto, ficará fora de ação por mais de um ano.

Enquanto Deijl pode permanecer, a saída de Jordan Lotomba e Bart Nieuwkoop está em discussão. Os contratos deles expiram em 2027. Além disso, o Feyenoord espera vender Givairo Read por dezenas de milhões, enquanto o queridinho da torcida, Gernot Trauner, se despede após cinco anos.

Por fim, há notícias sobre Jeng, que causou excelente impressão contra o Braga e o FC Groningen, mas depois sofreu uma lesão grave. “O sueco está emprestado pelo Stade Reims e, em princípio, retornará à França. Após uma longa lesão, ele não tem ideia de qual será sua posição na hierarquia quando estiver em forma novamente.” O Feyenoord tinha uma opção de compra, mas parece não ir exercê-la.

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