O Feyenoord se despede de um jogador que causou grande impressão em pouco tempo

Thomas Beelen ainda não deve estar totalmente recuperado para voltar ao Feyenoord durante a pré-temporada, segundo escreveu o observador do clube Mikos Gouka na terça-feira, em nome do Algemeen Dagblad. O jornalista informa ainda que o jogador emprestado Malcolm Jeng provavelmente deixará o De Kuip.

Gouka escreveu um artigo detalhado sobre quais jogadores continuarão no Feyenoord na próxima temporada e quais jogadores podem sair.

Entre os goleiros, o capitão Timon Wellenreuther e o terceiro goleiro Liam Bossin parecem permanecer. Steven Benda tem contrato prestes a expirar e pode se despedir do Feyenoord.

Na defesa, tudo indica que Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos e Gijs Smal permanecerão no clube.

No entanto, há más notícias sobre Beelen. “O zagueiro de 24 anos ainda não se junta ao elenco em plena forma durante a pré-temporada.” Beelen fraturou a perna em 19 de julho de 2025 e, portanto, ficará fora de ação por mais de um ano.

Enquanto Deijl pode permanecer, a saída de Jordan Lotomba e Bart Nieuwkoop está em discussão. Os contratos deles expiram em 2027. Além disso, o Feyenoord espera vender Givairo Read por dezenas de milhões, enquanto o queridinho da torcida, Gernot Trauner, se despede após cinco anos.

Por fim, há notícias sobre Jeng, que causou excelente impressão contra o Braga e o FC Groningen, mas depois sofreu uma lesão grave. “O sueco está emprestado pelo Stade Reims e, em princípio, retornará à França. Após uma longa lesão, ele não tem ideia de qual será sua posição na hierarquia quando estiver em forma novamente.” O Feyenoord tinha uma opção de compra, mas parece não ir exercê-la.