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Givairo ReadImago
Wessel Antes

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O Feyenoord recebe uma oferta de 25 milhões de euros por Givairo Read

Mercado da bola
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G. Read

O Nottingham Forest está disposto a pagar 25 milhões de euros por Givairo Read, segundo informou nesta quinta-feira de manhã o site Feyenoord Transfermarkt, que costuma ter informações confiáveis. O clube de Roterdã, no entanto, exige uma quantia bem maior.

O Feyenoord vai recusar imediatamente essa oferta de 25 milhões de euros por Read. É bem provável que o Nottingham volte a apresentar uma proposta.

Read já vem sendo acompanhado há algum tempo por vários clubes de ponta do exterior. Entre outros, o Bayern de Munique e o Manchester City teriam demonstrado interesse.

Read, de 20 anos, tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029, o que dá ao clube uma forte posição nas negociações com o Nottingham.

O valor de transferência de Read é estimado pelo Transfermarkt em 25 milhões de euros. O talentoso lateral-direito soma, atualmente, 54 partidas pelo time principal do Feyenoord.

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No último fim de semana, Read declarou, em entrevista à revista“Voetbal International”, que não descarta a possibilidade de permanecer por mais tempo no Feyenoord.

“Ainda não conquistei o título com o Feyenoord, e esse é realmente um objetivo. É por isso que vamos lutar nesta temporada, se tudo der certo”, afirmou o lateral-direito.

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