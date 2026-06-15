O Feyenoord quer superar a concorrência e faz uma promessa marcante a Mika Mármol

Se Mika Mármol optar pelo Feyenoord, ele não só poderá fazer sua estreia na Liga dos Campeões, como também garantir imediatamente uma vaga no time titular. Com essa perspectiva, os rotterdames esperam superar a concorrência.

É o que escreve o Feyenoord Transfermarkt nesta manhã de segunda-feira no X. O site de notícias, geralmente confiável, sabe que seu clube enfrenta concorrência de vários clubes do exterior.

“Para contratar Mármol, o Feyenoord precisa superar a concorrência: Deportivo de La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol e Celta de Vigo ofereceram um contrato ao zagueiro espanhol.”

“O Feyenoord parece ter o melhor plano: participação na Liga dos Campeões e a perspectiva de uma vaga no time titular”, segundo o Feyenoord Transfermarkt, que ultimamente tem divulgado suas notícias com frequência através do grande site de torcedores FR12.

O fato de o Feyenoord oferecer uma vaga no time titular a Mármol é um tanto notável, já que o clube de Roterdã ainda está em busca de um novo técnico.

Mármol é um zagueiro central de 24 anos do Las Palmas, que também pode atuar como lateral-esquerdo. O espanhol tem contrato prestes a expirar e, por isso, é uma opção interessante para o diretor técnico Dévy Rigaux.

O zagueiro, cobiçado pelo Feyenoord, integrou por algum tempo a base do FC Barcelona em sua juventude e retornou, anos mais tarde, ao clube campeão da Espanha. Passando pela equipe B, Mármol chegou ao time principal, pelo qual atuou por um minuto na temporada 2021/22.