O Feyenoord quer renovar o contrato com Jerayson Hoepel, mas ele opta por um novo clube de destaque

Jerayson Hoepel dá continuidade à sua carreira no FC Volendam, segundo informa o site de torcedores 1908. O ala de 18 anos decidiu conscientemente não renovar seu contrato com o Feyenoord, que está chegando ao fim. Anteriormente, Hoepel havia sido associado ao Ajax e ao AZ.

Assim, Hoepel passará a jogar na Keuken Kampioen Divisie. De acordo com o Feyenoord Youth Watcher, que costuma ter informações confiáveis, o jogador de Amsterdã poderia ter assinado um novo contrato, mas optou por seguir outro caminho.

O Feyenoord contratou Hoepel em 2018, vindo do AVV Zeeburgia. Após oito anos, ele optou por deixar Varkenoord.

Muy Manero coloca Hoepel no Volendam. É possível que o atacante do Feyenoord Sub-19 passe diretamente para o time principal.

No próximo sábado, Hoepel disputará sua última partida pelo Feyenoord Sub-19, pelo título nacional contra o AZ. A partida será disputada às 12h15 em Varkenoord.

Anteriormente, o Feyenoord conseguiu renovar o contrato do companheiro de equipe Sam Roovers (18), que estava chegando ao fim. Ele assinou um novo contrato até meados de 2029.

Nas próximas semanas, também ficará claro o que Kelvin Neijenhuis (18) fará. O talentoso atacante já teria conversado com o NEC Nijmegen.