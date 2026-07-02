O Feyenoord quer 6 milhões de euros: “Ele está sendo perseguido por todo mundo”

O FC Twente continua esperançoso quanto à contratação definitiva de Ramiz Zerrouki. É o que afirma o técnico John van den Brom em entrevista ao Tubantia.

Em princípio, Zerrouki retornará ao Feyenoord após a Copa do Mundo, mas no De Kuip o meio-campista de 28 anos parece ter perdido espaço.

O Twente está fazendo de tudo para contratar Zerrouki, admite Van den Brom. “Para mim, Ramiz é a primeira opção. Não só para mim, mas para todo o clube.”

“Não preciso me alongar muito sobre isso. Sim, tenho boas esperanças de que ele venha, mas não sei se isso será possível. Isso não depende de mim. A única coisa que posso fazer é entrar em contato com ele.”

“E todo mundo está na mesma. Ele está sendo perseguido por tudo e por todos, haha. Se conseguirmos trazer Ramiz de volta, ainda teremos todos os meio-campistas da temporada passada no time. O desejo é o pai do pensamento, como dizem”, conclui Van den Brom sua mensagem.

O Feyenoord exigiria uma quantia de 6 milhões de euros por Zerrouki, que foi oferecido a vários clubes.

Quem, de qualquer forma, não vai mais permanecer em seu clube atual é Gjivai Zechiel. Segundo o Algemeen Dagblad, ele está fora do alcance do FC Utrecht.