O Feyenoord perde a paciência e volta sua atenção para o destaque do FC Volendam

O Feyenoord considera que está demorando muito para que haja clareza sobre a contratação de Tjark Ernst. O clube está pensando em passar para o próximo nome da lista: Kayne van Oevelen.
Há duas semanas, veio à tona que o Feyenoord está interessado em Ernst, atualmente goleiro titular do Hertha BSC. O clube de Roterdã já está em negociações há algum tempo e acha que o processo está demorando demais.
De acordo com o Feyenoord Transfermarkt, Van Oevelen é considerado uma alternativa a Ernst, embora haja vários outros interessados no goleiro do FC Volendam.
Além do Feyenoord, o Ipswich Town, o Leeds United e, principalmente, o Valencia também estariam de olho no goleiro de 22 anos. Especialmente o último clube está com propostas concretas.
Segundo o De Telegraaf, o Valencia estaria disposto a oferecer uma quantia na casa dos milhões. Isso significaria que Van Oevelen ocuparia o segundo lugar na lista das transferências mais caras já realizadas pelo Volendam.
O primeiro lugar nessa lista é ocupado atualmente por Micky van de Ven, que rendeu ao Volendam um total de 8,5 milhões de euros com sua transferência para o VfL Wolfsburg. O segundo lugar atual ainda pertence a Robert Molenaar, que em 1997 foi para o Leeds United por 1,4 milhão de euros.
Van Oevelen, que ainda tem contrato com o Volendam até meados de 2028, disputou até agora 64 partidas oficiais pelo time da Holanda do Norte. Nelas, ele não sofreu gols em 13 ocasiões. Na última temporada, ele foi rebaixado com o Volendam para a Keuken Kampioen Divisie.
Já por Timon Wellenreuther há algum interesse, mas o Feyenoord ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador alemão.