O Feyenoord parece ter que descartar essa opção: o técnico de sucesso não quer sair

Dick Schreuder quer continuar no NEC. É o que afirma o jornalista Mounir Boualin, com base em fontes próximas ao clube de Nijmegen. O Feyenoord está procurando um sucessor para Robin van Persie e o nome de Schreuder logo foi cogitado no De Kuip, mas o clube de Roterdã parece ter que procurar em outro lugar.

Segundo Boualin, Schreuder já tomou sua decisão: o técnico de 54 anos continuará no comando do time que ficou em terceiro lugar na última temporada da Vriendenloterij Eredivisie. O técnico tem contrato com o De Goffert até meados de 2028.

Martijn Krabbendam, observador do Feyenoord da Voetbal International, informou ainda no domingo que Schreuder não diria “não” imediatamente a uma aventura em Roterdã. “Ele ainda tem um contrato de longo prazo lá e o NEC já deixou claro que não vai deixar seu técnico de sucesso ir embora assim tão facilmente, então não sei se o Feyenoord tem vontade de ficar discutindo por muito tempo com o NEC e pagar uma quantia altíssima”, comentou o observador do clube diretamente no podcast Dickvoormekaar.

Um dia depois, fica claro que o foco do técnico está, por enquanto, totalmente voltado para o NEC. A diretoria do clube em Nijmegen, aliás, mantém uma certa cautela, como Boualin destaca em sua reportagem sobre Schreuder.

No NEC, Schreuder tem pela frente o belo desafio de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. A esperança é chegar à competição bilionária passando pela fase preliminar.

Schreuder, contratado no ano passado, teve uma temporada de estreia mais do que bem-sucedida no NEC. Ele fez com que sua equipe jogasse de forma muito ofensiva e encerrou a temporada com um surpreendente terceiro lugar. A única mancha na temporada foi a derrota por 5 a 1 para o AZ na final da Eurojackpot KNVB Beker.

O Feyenoord parece, portanto, ter que procurar mais longe. Entre outros, Arne Slot e Oliver Glasner já foram citados, embora, segundo Sinclair Bischop, da ESPN, essas não sejam opções realistas. O diretor técnico Dévy Rigaux está interessado em Wouter Vrancken (Sint-Truiden) e Sébastien Pocognoli, que recentemente deixou o AS Monaco.