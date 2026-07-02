O Feyenoord paga uma “fortuna” por um jovem talento que teve a chance de jogar no Benfica

O Feyenoord contratou Samil Koroma do FC Emmen, conforme anunciaram ambos os clubes esta semana por meio de seus canais oficiais. O atacante de 15 anos assinou um contrato válido até meados de 2029.

Koroma está ansioso por sua nova aventura, conforme ele mesmo declarou no site do clube. “É como um sonho poder jogar pelo Feyenoord. Estou muito grato por essa oportunidade e quero me desenvolver cada vez mais aqui, todos os dias.”

“Vou trabalhar duro, aprender muito com meus treinadores e companheiros de equipe e dar tudo de mim para melhorar. Estou muito animado para começar essa nova aventura e espero dar passos importantes aqui.”

A carreira de Koroma no futebol começou nos times amadores do vv Bargeres e do vv Drenthina. Em seguida, ele passou pela base do Emmen, onde chamou a atenção de vários clubes.

O ponta-direita de Zwolle fez um estágio no Benfica no início deste ano. O PSV, o Ajax, o FC Groningen e o sc Heerenveen também demonstraram interesse, mas o Feyenoord acabou conseguindo convencer Koroma.

Seu agente, Melvyn Wolthers, revelou ao jornal “Dagblad van het Noorden” que o Feyenoord desembolsou uma “fortuna” de 100 mil para contratar Koroma.

Koroma vai se juntar, inicialmente, à equipe Sub-17 do Feyenoord. Ele vai morar em Roterdã, em uma família anfitriã.