O Feyenoord paga 5,5 milhões de euros e fecha definitivamente a contratação do primeiro reforço do verão

Charles Vanhoutte é a primeira contratação do Feyenoord neste verão. O clube de Roterdã anunciou a notícia nesta sexta-feira por meio de seus canais oficiais. O meio-campista de 27 anos chega do OGC Nice por cerca de 5,5 milhões de euros e assina um contrato no De Kuip válido até meados de 2030. O valor da transferência pode chegar a 6 milhões de euros com o acréscimo de bônus.

“Estou muito animado com essa nova aventura”, diz Vanhoutte no site do seu novo clube. “O Feyenoord é um clube maravilhoso para se jogar. É claro que pelo aspecto esportivo, em que a disputa pelos títulos nacionais e a participação na Liga dos Campeões são fundamentais. Estou muito ansioso por isso.”

“Mas também, como pessoa, sinto que o Feyenoord combina comigo. Perseverança e espírito de equipe são valores fundamentais aqui, e essas características combinam perfeitamente comigo. Por isso, mal posso esperar para começar a preparação para a nova temporada e lutar pelo sucesso junto com a torcida.”

A chegada de Vanhoutte já estava no ar há algum tempo. Há uma semana, o jornal belga *Het Laatste Nieuws* já havia noticiado que o Feyenoord e o Nice haviam chegado a um acordo sobre a transferência, “com exceção de alguns detalhes”.

Agora, então, é oficial. Vanhoutte acabou jogando uma temporada pelo Nice, que o contratou no verão passado por cerca de seis milhões de euros do Union Sint-Gillis. Com o Nice, Vanhoutte conseguiu escapar por pouco do rebaixamento.

No Feyenoord, o meio-campista de controle vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira. No De Kuip, o jogador, que já foi convocado uma vez para a seleção belga, deverá desempenhar um papel importante de controle.

Vanhoutte passou pela base do Cercle Brugge, onde, após um período de empréstimo ao AFC Tubize, conquistou definitivamente seu lugar no time principal. Após três anos jogando na equipe principal, ele se transferiu para o Union em 2023 por cerca de 1,3 milhão de euros.

No Feyenoord, a diretoria está aberta à possibilidade de Jakub Moder e Hwang In-beom deixarem o clube, o que torna a chegada de Vanhoutte pouco surpreendente. Especialmente no caso de Hwang, o Feyenoord parece poder receber uma quantia considerável após seu gol e assistência na Copa do Mundo contra a República Tcheca.

Vanhoutte, natural de Kortrijk, tinha contrato com o Nice até meados de 2029, onde não tinha garantia de vaga no time titular. O jogador destro acumulou 3.099 minutos, distribuídos por 44 partidas. Seu único gol foi marcado na Liga Europa contra o Go Ahead Eagles.