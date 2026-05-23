O Feyenoord não só vai receber Calvin Stengs e Ramiz Zerrouki, mas também outro jogador com alto salário

Luka Ivanusec retornará ao Feyenoord no próximo verão. O PAOK não vai comprar o ponta de 27 anos, segundo garantem fontes gregas ao site de torcedores FR12.

No Feyenoord, Ivanusec ainda tem contrato até meados de 2028. O PAOK poderia adquirir o croata por 5 milhões de euros, mas não tem essa intenção.

Ivanusec disputou 32 partidas oficiais pelo PAOK nesta temporada, mas muitas vezes teve que se contentar com um papel de reserva.

O jogador destro marcou dois gols e deu quatro assistências. Por volta da virada do ano, Ivanusec sofreu uma lesão no pé, o que o deixou fora dos gramados por um longo período.

Com Ivanusec, um jogador com alto salário retorna ao De Kuip. O Feyenoord está muito interessado em se desfazer dele, de Ramiz Zerrouki e de Calvin Stengs.

De acordo com o Transfermarkt, Ivanusec vale agora apenas 3 milhões de euros. Em 2023, o Feyenoord pagou 8 milhões de euros para contratá-lo.

Até agora, Ivanusec disputou 55 partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele marcou quatro gols e deu sete assistências.