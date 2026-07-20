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Jeroen van Poppel

Traduzido por

O Feyenoord não precisa pensar nem por um segundo após a oferta de 10 milhões

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G. Zechiel

O Feyenoord rejeitou categoricamente uma oferta de milhões do OSC Lille por Gjivai Zechiël. De acordo com o analista Martijn Krabbendam, da revista Voetbal International, o clube francês ofereceu dez milhões de euros, sem contar bônus e uma porcentagem sobre uma eventual revenda, mas o time de Roterdã quer manter o meio-campista de 21 anos a todo custo neste verão.

A recusa ressalta a confiança que o Feyenoord deposita no desenvolvimento de Zechiël. O meio-campista impressionou nas últimas temporadas, jogando por empréstimo no Sparta Rotterdam e no FC Utrecht, e agora parece pronto para se integrar definitivamente ao time principal no De Kuip.

Durante a pré-temporada no Feyenoord, Zechiël vem deixando uma forte impressão. Em três jogos-amigáveis, ele já deu duas assistências e se destacou por acelerar o ritmo da partida. Contra o Sporting Charleroi, desempenhou um papel importante ao dar assistência para dois gols.

Krabbendam, portanto, não espera que o Feyenoord concorde com a saída do meio-campista no curto prazo. “Entendo que a situação envolvendo Zechiël e o Lille será muito complicada”, afirmou o jornalista do programa Voetbalpraat, da ESPN. “O Feyenoord realmente não quer deixá-lo ir. Eles ofereceram dez milhões, sem contar bônus e uma porcentagem sobre uma eventual revenda. Mesmo assim, o Feyenoord afirmou: queremos mantê-lo a todo custo.”

Segundo o especialista em notícias do clube, manter Zechiël é apenas uma parte da história. Se o Feyenoord está realmente convencido de suas qualidades, o clube também terá que traduzir essa valorização em um plano concreto para o futuro.

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Nesse sentido, Krabbendam vê um papel importante para o diretor técnico Dévy Rigaux. “Isso é um bom sinal para ele, mas é preciso também oferecer perspectivas e um novo contrato ao jogador se realmente acreditam nele. Esse tipo de questão Rigaux ainda precisa resolver. Nesta semana eles vão à Bélgica; espero que as coisas comecem a acontecer.”

Krabbendam ressalta que a oferta recusada não tem como objetivo forçar um valor de transferência mais alto. Segundo ele, a decisão é totalmente motivada pela confiança esportiva que o Feyenoord deposita em Zechiël. “Pelo que entendi, o Feyenoord realmente vê potencial em Zechiël. Ele também vem se saindo muito bem nos jogos-amistosos. Só que o garoto já foi emprestado duas vezes, primeiro ao Sparta Rotterdam e depois ao FC Utrecht.”

Para o próprio Zechiël, o que importa no próximo período é, acima de tudo, ter clareza sobre seu papel no elenco. “Ele só quer ter perspectivas no Feyenoord agora. Sempre circulou a história de que ele teria desentendimentos com Robin van Persie, mas não foi nada disso. O que importava para ele eram as perspectivas: quais são minhas chances de jogar este ano? Se você tem um plano, precisa de um contrato que o acompanhe. É assim que geralmente funciona.”

Atualmente, Zechiël tem contrato até meados de 2028.

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