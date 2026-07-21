O Feyenoord lucra com a negociação milionária de Summerville: este é o valor

Crysencio Summerville é transferido para o Al-Hilal por 80 milhões de euros, e o Feyenoord também se beneficia com isso. O FR12.nl calcula que o clube de Roterdã receberá cerca de 1,4 milhão de euros agora que o atacante de ponta troca o West Ham United pela Saudi Pro League.

Summerville integrou a base do Feyenoord entre os 7 e os 18 anos. Em sua última passagem por Roterdã, o atacante foi emprestado ao FC Dordrecht e ao ADO Den Haag.

Por meio do chamado mecanismo de solidariedade da FIFA, no máximo 5% do valor da transferência é distribuído entre os clubes nos quais o jogador em questão esteve sob contrato entre os 12 e os 23 anos. Os anos de formação a partir do 16º aniversário têm, porém, maior peso do que os anos anteriores.

Considerando a trajetória de Summerville, estima-se que o Feyenoord tenha direito a 1,7% ou 1,8% do valor total da transferência. Em uma transação de 80 milhões de euros, isso equivale a cerca de 1,36 a 1,44 milhão de euros.

Summerville trocou o Feyenoord em meados de 2020 pelo Leeds United, que pagou 1,5 milhão de euros pelo jogador da seleção holandesa. No acordo com o clube da Premier League, o time de Roterdã negociou uma participação de 10% sobre a revenda. O Feyenoord aproveitou ao máximo esse acordo quando Summerville foi vendido em 2024 por 30 milhões de euros ao West Ham United.

Devido à participação na revenda, à contribuição de solidariedade e à taxa de formação, o Feyenoord recebeu, há dois anos, um total de 4,5 milhões de euros da Inglaterra.

O Feyenoord lucrou, no total, cerca de 7,4 milhões de euros com Summerville. Esse valor inclui a contribuição de solidariedade prevista de 1,4 milhão de euros que a transferência para o Al-Hilal renderá.