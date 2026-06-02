O Feyenoord lamenta a saída de um jovem talento que vai assinar contrato com um grande clube europeu

A Academia do Feyenoord se despediu, no último fim de semana, do grande talento Damin el Fayda. O zagueiro de 16 anos vai se transferir para o Red Bull Leipzig neste verão.

O sempre bem informado Feyenoord Youth Watcher se despede de El Fayda através do Bluesky. “Muitos jogadores estão deixando o Feyenoord Sub-16, mas a saída de Damin El Fayda está causando grande comoção entre os companheiros. Ele é uma figura muito querida em Varkenoord. Boa sorte no Red Bull Leipzig.”

Entre outros, Ilai Grootfaam, que estreou recentemente, se manifestou na segunda-feira pelo Instagram. “Estou orgulhoso de você por ousar dar esse passo. Há exatamente um ano, eu enfrentei o mesmo desafio e tive que tomar decisões difíceis.”

“Sua energia, dedicação e paixão em campo já me chamavam a atenção quando eu ainda jogava contra você. Um capitão como você vale ouro. Sou grato por ter podido jogar com você nesta temporada e espero que você tenha sucesso no seu novo clube”, disse Grootfaam, seu colega de idade.

Vários outros jogadores da base do Feyenoord também dedicaram uma história à saída de El Fayda. O jogador da seleção sub-16 da Holanda jogou por muitos anos em Varkenoord.

Krediet

No início desta temporada, o Feyenoord já viu outro talento da Sub-16 optar por um grande clube europeu. Fortunato Krediet assinou com a Juventus no final de janeiro.

Logo após sua transferência, Krediet enfrentou um grande revés. O meio-campista rompeu tanto o menisco quanto o ligamento cruzado, o que deixará o adolescente fora de ação por um longo período.