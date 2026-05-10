O Feyenoord garante o segundo lugar e conquista vaga na Liga dos Campeões

O Feyenoord garantiu definitivamente o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie e a vaga na Liga dos Campeões. Um empate em 1 a 1 contra o AZ foi suficiente para a conquista, já que o terceiro colocado, o NEC, sofreu uma derrota fora de casa contra o FC Groningen.
O início do Feyenoord foi dramático. Troy Parrott marcou logo aos quinze segundos, embora estivesse em posição de impedimento. Ainda antes de completar um minuto, o atacante irlandês abriu o placar (0 a 1), após um passe espetacular de Gernot Trauner. O Feyenoord parecia estar muito nervoso no início da partida decisiva e os torcedores logo começaram a reclamar.
Trauner teve um início difícil no De Kuip. O austríaco reclamou um pênalti do outro lado do campo quando foi levemente segurado durante um escanteio. O Feyenoord foi ganhando força e ficou frustrado quando um chute à queima-roupa de Ayase Ueda foi defendido por Rome-Jayden Owusu-Oduro. O AZ esperava pelo contra-ataque e achou que teria um pênalti quando Peer Koopmeiners entrou em disputa com Jordan Bos. No entanto, a bola não foi para a marca do pênalti.
O jogo continuou emocionante em Rotterdam-Zuid, com Tsuyoshi Watanabe vendo seu cabeceio ser desviado por cima do travessão por Owusu-Oduro e Ueda chutando para fora após um contra-ataque. Hadj Moussa teve a chance de empatar em 1 a 1, cara a cara com Owusu-Oduro, mas viu seu chute ser defendido pelo goleiro do AZ, que ficou no chão depois que a bola acertou-lhe em cheio no rosto. Pouco antes do apito para o intervalo, o técnico do AZ, Leeroy Echteld, recebeu cartão amarelo por reclamações à arbitragem, após uma entrada de Koopmeiners.
Van Persie fez alterações no intervalo e colocou Tobias van den Elshout, Givairo Read e Gijs Smal em campo. Logo após o reinício, Sven Mijnans apareceu na frente do gol do Feyenoord, mas acabou mandando a bola para fora. Onde o jogador do AZ falhou, Moussa marcou o 1 a 1, após receber um passe inteligente de Van den Elshout. O Feyenoord ganhou confiança e partiu em busca da vantagem.
Não houve mais vencedor na fase final, mas ninguém no Feyenoord se importou com isso. Afinal, o segundo lugar está definitivamente nas mãos da equipe de Robin van Persie, após uma temporada cheia de dificuldades e fases menos favoráveis.