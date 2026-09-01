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Rian Rosendaal

Traduzido por

O Feyenoord finalmente se livrou da contratação fracassada de 8 milhões de euros

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Feyenoord

Feyenoord e Luka Ivanusec colocaram um ponto final na parceria em comum acordo, anunciou o clube de Roterdã nesta terça-feira. No fim de semana passado, já havia ficado claro que o jogador, com contrato até meados de 2028 em De Kuip, estava prestes a sair.

A diretoria divulgou um comunicado no site oficial do clube. "O Feyenoord rescindiu o contrato de Luka Ivanusec em comum acordo. Com isso, o clube dá ao atacante de 27 anos a liberdade para encontrar um novo empregador onde tenha mais perspectiva de minutos em campo."

Ivanusec foi contratado em 2023 por quase oito milhões de euros junto ao Dinamo Zagreb. O croata teve um início forte em Roterdã, mas caiu bastante na hierarquia, em parte por causa dos problemas com lesões.

Em 2025, o Feyenoord decidiu emprestar Ivanusec ao PAOK Saloniki, da Grécia. Após o fim da temporada, o PAOK optou por não exercer a opção de compra que havia sido acertada com o Feyenoord.

No retorno à Holanda, logo ficou claro que o ponta não tinha perspectiva de futuro no Feyenoord. Nas primeiras semanas da temporada, Giovanni van Bronckhorst não utilizou seus serviços.

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Ivanusec disputou ao todo 55 partidas com a camisa do Feyenoord. Nesse período, o atacante de lado de campo que está de saída marcou quatro gols e deu sete assistências.

Tudo indica que Ivanusec retornará ao Dinamo Zagreb. Se todas as formalidades forem concluídas, ele assinará por vários anos com seu antigo clube.

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