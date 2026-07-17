O Feyenoord finalmente chega a um acordo sobre a transferência de cinco milhões de euros

O Feyenoord e o FC Porto chegaram a um acordo sobre In-beom Hwang, segundo informa o jornal português *O Jogo*. A transferência envolve cinco milhões de euros.

Hwang, que ainda tem contrato até meados de 2028 no sul de Roterdã, não cumprirá o contrato até o fim. O sul-coreano assinará com o clube português até meados de 2029, com opção de prorrogação até meados de 2030.

No domingo, Hwang chega ao Porto para realizar os exames médicos, após os quais o contrato poderá ser assinado. Enquanto isso, os clubes estão acertando os últimos detalhes.

Hwang jogava pelo Feyenoord desde o verão de 2024. O jogador, que disputou 76 partidas pela seleção da Coreia do Sul, foi contratado na época por sete milhões de euros, vindo do Rode Ster FC.

No Feyenoord, ele disputou um total de 54 partidas. Marcou quatro gols e deu oito assistências.

Hwang ainda causou grande impressão na Copa do Mundo há algumas semanas. Na partida contra a República Tcheca, ele marcou um gol e deu uma assistência.