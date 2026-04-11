O Feyenoord fica com um gosto amargo na boca após a bela transferência de Marcos Senesi

Marcos Senesi tem vários clubes à sua escolha. O zagueiro do AFC Bournemouth poderá assinar contrato sem custo de transferência com um clube da primeira divisão inglesa ao final desta temporada, enquanto o Tottenham Hotspur também se mostra interessado. Seu ex-clube, o Feyenoord, está descontente, pois a porcentagem de revenda acordada há anos provavelmente não renderá um centavo sequer.

O especialista em mercado de transferências Matteo Moretto escreveu no sábado que os agentes de Senesi estão em contato próximo com o Chelsea, o Manchester United e, portanto, o Spurs. “Os demais clubes têm muito menos chances”, garante Moretto.

Senesi deixou o Feyenoord no verão de 2022 para se juntar ao Bournemouth, que pagou pelo menos quinze milhões de euros e onde ele rapidamente se tornou um pilar da equipe. Até o momento, ele soma 122 partidas pelos The Cherries, que no sábado, com Senesi na zaga central, causaram uma surpresa ao líder Arsenal (1 a 2).

Nas negociações entre o Feyenoord e o Bournemouth, o clube de Roterdã conseguiu garantir uma cláusula de 15% sobre eventuais transferências futuras. Nos últimos anos, o Feyenoord parecia estar lucrando com isso, quando Senesi foi associado, entre outros, à Juventus.

No entanto, a venda nunca aconteceu, e uma renovação de contrato também parece muito distante no momento. Senesi, de 28 anos, tem vários clubes à sua escolha e já havia manifestado anteriormente o desejo de dar um passo adiante. O Tottenham parece ser uma opção apenas se evitar o rebaixamento da Premier League.

Senesi, que já conta com três convocações para a seleção argentina, chegou à Eredivisie em 2019. No Feyenoord, que pagou cerca de sete milhões de euros ao San Lorenzo, ele rapidamente se tornou um jogador fundamental.

Ele não conquistou títulos durante sua passagem pelo De Kuip, mas Senesi foi uma peça fundamental da equipe que chegou à final da Conference League em maio de 2022.