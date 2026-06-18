'O Feyenoord fechou negócio e contratou jogador avaliado em 10 milhões de euros'

O Feyenoord parece estar prestes a se reforçar com o zagueiro Mika Mármol. Segundo o FR12.nl, o zagueiro de 24 anos do Las Palmas, da Espanha, que estava na mira de vários clubes, tomou uma decisão e optou por se transferir para o De Kuip.

No último fim de semana, o mesmo veículo de notícias já havia informado que o clube de Roterdã havia feito uma primeira proposta a Mármol. O zagueiro, que pode atuar tanto como zagueiro central esquerdo quanto como lateral-esquerdo, está livre de contrato neste verão.

Depois disso, restava aguardar. Mármol também estava na mira de clubes como o Deportivo de La Coruña, o SC Braga, o Olympiakos, o Espanyol e o Celta de Vigo.

Agora, oFR12.nl informa, com base em fontes bem informadas, que Mármol optou pelo Feyenoord. Presume-se que a perspectiva de tempo de jogo e de participação na Liga dos Campeões tenha desempenhado um papel importante em sua decisão.

Marmól integrou por algum tempo a base do FC Barcelona em sua juventude e, anos mais tarde, retornou ao campeão da Espanha. Passando pela equipe B, ele chegou ao time principal, pelo qual atuou por um minuto na temporada 2021/22.

Após uma passagem pelo FC Andorra, Mármol foi contratado pelo Las Palmas, que disputa a Segunda Divisão. O zagueiro teve uma excelente temporada no clube, que terminou em quinto lugar na segunda divisão da Espanha.

Mármol soma sete partidas pela seleção juvenil da Espanha. Ele ainda não teve a oportunidade de jogar pela seleção principal do atual campeão europeu. O Transfermarkt estima o valor de transferência atual do zagueiro, que mede 1,83 metro, em dez milhões de euros.