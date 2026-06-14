O Feyenoord fez uma primeira proposta a Mika Mármol, segundo informou o FR12.nl neste domingo. O zagueiro central de 24 anos do Las Palmas, da Espanha, tem contrato prestes a expirar e, por isso, é uma opção interessante para o diretor técnico Dévy Rigaux.

Mármol, que também pode atuar como lateral-esquerdo, está na lista de vários clubes. Agora, o Feyenoord aguarda para saber se o zagueiro versátil da Espanha está disposto a se transferir para a Holanda.

O zagueiro cobiçado pelo Feyenoord integrou por algum tempo a base do FC Barcelona em sua juventude e, anos mais tarde, retornou ao campeão da Espanha. Passando pela equipe B, ele chegou ao time principal, pelo qual atuou por um minuto na temporada 2021/22.

Após uma passagem pelo FC Andorra, Mármol foi contratado pelo Las Palmas, que disputa a Segunda Divisão. O zagueiro teve uma excelente temporada no clube, que terminou em quinto lugar na segunda divisão da Espanha.

Segundo o FR12.nl, o Feyenoord enfrenta concorrência do Olympiakos e de vários clubes da Alemanha. Dada a iminência de sua saída sem custos de transferência, espera-se que o interesse em Mármol aumente nas próximas semanas.

O jornalista Mounir Boualin informa que Mármol também estava na lista do PSV, mas que o interesse foi colocado em segundo plano. O clube de Eindhoven acompanha os desdobramentos em torno dele de longe.

Mármol disputou sete partidas pela seleção juvenil da Espanha. Ele ainda não teve minutos de jogo na equipe principal do atual campeão europeu. O Transfermarkt estima o valor de transferência atual do zagueiro de 1,83 m em dez milhões de euros.

Devido ao término do contrato de Mármol, o Barcelona não pode fazer uso da opção de recompra previamente acordada. A partir de 30 de junho, o espanhol estará, portanto, livre para ir e ficar onde quiser. Aliás, em 2024, ele já estava na mira do Feyenoord, como possível sucessor de Dávid Hancko, que assinou com o Atlético de Madrid um ano depois.