O Feyenoord fez uma primeira proposta a Mika Mármol, segundo informou o FR12.nl neste domingo. O zagueiro central de 24 anos do Las Palmas, da Espanha, tem contrato prestes a expirar e, por isso, é uma opção interessante para o diretor técnico Dévy Rigaux.

Mármol, que também pode atuar como lateral-esquerdo, está na lista de vários clubes. Agora, o Feyenoord aguarda para saber se o zagueiro versátil da Espanha está disposto a se transferir para a Holanda.

O zagueiro cobiçado pelo Feyenoord integrou por algum tempo a base do FC Barcelona em sua juventude e retornou, anos mais tarde, ao campeão da Espanha. Passando pela equipe B, ele chegou ao time principal, pelo qual atuou por um minuto na temporada 2021/22.

Após uma passagem pelo FC Andorra, Mármol foi contratado pelo Las Palmas, que disputa a Segunda Divisão. O zagueiro teve uma excelente temporada no clube, que terminou em quinto lugar na segunda divisão da Espanha.

De acordo com o FR12.nl, o Feyenoord enfrenta concorrência do Olympiakos e de vários clubes da Alemanha. Dada a iminência de sua saída sem custos de transferência, espera-se que o interesse em Mármol aumente nas próximas semanas.

Mármol disputou sete partidas pela seleção juvenil da Espanha. Ele ainda não teve minutos de jogo na seleção principal do atual campeão europeu. O Transfermarkt estima o valor de transferência atual do zagueiro de 1,83 m em dez milhões de euros.

Devido ao término do contrato de Mármol, o Barcelona não pode exercer a opção de recompra previamente acordada. A partir de 30 de junho, o espanhol estará, portanto, livre para ir e ficar onde quiser.