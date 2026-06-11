O Feyenoord faz compras na Bélgica e traz um grande talento marroquino para o De Kuip

Ilian Hadidi dá continuidade à sua carreira no Feyenoord. O meio-campista de 17 anos chega sem custos de transferência do Standard de Liège e assinou contrato de três temporadas no De Kuip.

Através do site do clube, Hadidi comenta sobre sua transferência. “Depois de dez anos jogando nas categorias de base do Standard de Liège, a mudança para o Feyenoord parece um próximo passo maravilhoso na minha carreira no futebol.”

“Estou impressionado com as instalações daqui e mal posso esperar para mostrar a todos do que sou capaz”, afirmou o grande talento.

Vindo das categorias de base do RFC Seraing, Hadidi mudou-se para o Standard de Liège em 2016. Lá, o meio-campista passou por toda a formação de base.

No Standard de Liège, Hadidi era considerado um dos maiores talentos da base. Ele é jogador da seleção marroquina sub-17, com a qual atuou recentemente na Copa Africana de Nações.

O FR12 informou anteriormente que o Feyenoord deu um grande golpe com a chegada de Hadidi. Também o Ajax, o PSV, o Borussia Dortmund, o Lille, o AS Monaco, o Club Brugge e o Manchester City foram citados como clubes que acompanhavam de perto a sua situação.