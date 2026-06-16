O Feyenoord faz a primeira oferta pelo sucessor em potencial de Ayase Ueda

O Feyenoord entrou oficialmente em contato com o KVC Westerlo para contratar Nacho Ferri, segundo o FR12. O atacante espanhol de 21 anos deve ser o sucessor de Ayase Ueda.

O japonês parece estar prestes a realizar uma grande transferência neste verão. Com 25 gols, Ueda foi o artilheiro da Eredivisie na última temporada, o que o colocou na mira de vários clubes do exterior.

Por isso, o recém-nomeado diretor técnico Dévy Rigaux está em busca de um novo atacante. Para isso, ele já está recorrendo à sua rede de contatos na Bélgica, depois de ter trazido, no início desta semana, o meio-campista Charles Vanhoutte para o De Kuip. A confirmação dessa contratação, aliás, ainda não foi divulgada.

Ferri já está há algum tempo na lista de desejos do clube de Roterdã, mas agora as negociações realmente começaram. Não se sabe qual é o valor da oferta inicial do Feyenoord. O Transfermarkt avalia Ferri em seis milhões de euros.

No início desta semana, o FR12 já havia informado que Ferri está receptivo à transferência para o Feyenoord. Segundo o veículo de comunicação, a participação do clube de Roterdã na Liga dos Campeões pode ser vista como um trunfo importante nesse contexto.

Ferri é um centroavante de 192 centímetros de altura que passou pelas categorias de base do Montaverner, do FC Ontinyent e do UD Alzira, antes de ser contratado pelo Eintracht Frankfurt em 2021. Da Alemanha, Ferri seguiu para a Bélgica, onde agora é considerado um jogador titular do Westerlo. O jogador de 21 anos marcou onze gols no campeonato na última temporada.

No entanto, espera-se que uma transferência ainda esteja longe de acontecer. “O Westerlo tem proprietários turcos ambiciosos e é conhecido por ser um parceiro de negociação difícil. Além disso, Ferri ainda tem contrato até meados de 2029, o que coloca o clube belga em uma posição de força”, escreveu o Feyenoord Transfermarkt na semana passada.