O Feyenoord estabeleceu um preço máximo de 10 milhões de euros por esse jogador

O Feyenoord não vai deixar Gjivai Zechiël sair assim tão facilmente nesta janela de transferências. O jornalista Mounir Boualin revela, em uma reportagem em vídeo, qual é o valor mínimo exigido pelo meio-campista, que foi emprestado ao FC Utrecht na última temporada.

“Voltando um pouco ao assunto Zechiël”, assim Boualin inicia a reportagem sobre o jovem jogador do Feyenoord. “Se isso não der certo e surgirem clubes que o queiram muito, o Feyenoord exigirá uma quantia entre oito e dez milhões de euros. Foi o que entendi das minhas fontes.”

Boualin sabe que a relação entre Robin van Persie e Zechiël não tem sido das melhores. O meio-campista costumava contrariar o técnico, o que ele mesmo admitiu. Zechiël conversou sobre isso posteriormente com o técnico do Feyenoord e chegou até a pedir desculpas.

Durante o tempo em que esteve no Feyenoord Sub-19, Zechiël teve dificuldades principalmente com seu papel, pois também se juntava regularmente ao time principal. “Eu era um jogador que atrapalhava e isso não era muito legal. Acho que não foi nada pessoal, mas faz parte do seu crescimento mental. Eu também aprendi com isso. Van Persie me chamou a atenção sobre isso, umas três vezes. Eu não conseguia controlar isso”, disse ele em dezembro, em entrevista à NOS.

O jogador de 22 anos, natural de Roterdã, teve uma excelente temporada como jogador emprestado ao FC Utrecht. Zechiël foi titular na Vriendenloterij Eredivisie, na Eurojackpot KNVB Beker e na Liga Europa, e encerrou a temporada com 50 partidas disputadas.

Zechiël, que já havia sido emprestado ao Sparta Rotterdam, terá uma chance justa na preparação para a nova temporada. Isso foi enfatizado por Van Persie há algumas semanas. “Todos concordam que ele teve um bom desempenho. Ele terá outra chance.”

O talentoso meio-campista tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. O Transfermarkt estima seu valor de mercado atual em dez milhões de euros.