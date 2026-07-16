O Feyenoord está procurando um novo lateral-esquerdo, mas será que já não tem um no elenco?

Se acreditarmos nos rumores, o Feyenoord está em busca ativa de um novo lateral-esquerdo. Giovanni van Bronckhorst, portanto, espera contar com um reforço para sua posição favorita. O Voetbalzone, no entanto, acredita que o time de Roterdã já tenha, secretamente, uma opção muito talentosa em seu elenco.

A situação atual é a seguinte: Jordan Bos sofreu uma lesão no joelho durante a Copa do Mundo e foi operado no último sábado. O Feyenoord espera que o australiano de 23 anos só volte a estar apto para jogar daqui a alguns meses.

Além disso, Gijs Smal, de 28 anos, ainda está sob contrato no De Kuip. Até agora, porém, o Feyenoord mal pôde contar com o jogador da Holanda do Norte, já que ele perdeu um grande número de partidas devido a lesões.

Não está claro quando Smal poderá voltar a integrar o elenco do Feyenoord, mas o clube do estádio conta, pelo menos, com uma alternativa na forma de Mika Mármol (25), contratação do verão.

O espanhol canhoto jogou na base do FC Barcelona e disputou dezenas de partidas como lateral-esquerdo pelo Las Palmas. No entanto, uma solução alternativa que tem se mostrado eficaz com frequência nos últimos anos na posição de lateral-esquerdo é a promoção de jovens talentos da base de Varkenoord.

Exemplos recentes são Tyrell Malacia e Quilindschy Hartman, que acabaram se tornando vencedores de títulos no Feyenoord e até disputaram partidas pela seleção holandesa. Atualmente, também há jovens muito talentosos em Roterdã-Sul.

Apresentando-os

Matthew Mparaganda (18), Dani Slory (17) e Finn Baks (17) talvez ainda sejam muito jovens para dar o salto, e Hakeem Agboluaje (18) não está em forma no momento. Tijme Wessels, de 19 anos, natural de Hoek, está, no entanto, batendo forte na porta durante a pré-temporada do Feyenoord.

Wessels começou a jogar futebol no HVC’10, mas foi contratado ainda jovem pelo Sparta Rotterdam. Em 2018, ele se transferiu para o Feyenoord, clube da mesma cidade.

Atualmente, Wessels já está há oito anos no Varkenoord, onde sua irmã mais nova também tem contrato com a equipe feminina. No último sábado, ele pôde experimentar pela primeira vez como é jogar “do outro lado”: no De Kuip, diante de milhares de torcedores do Feyenoord.

Após dois jogos-treino, Wessels talvez seja o jogador da base mais promissor do Feyenoord. Assim como aconteceu com seus amigos Thijs Kraaijeveld e Tobias van den Elshout no ano passado, a transição não parece ser um grande desafio físico para ele. Será que Gio Wessels vai conseguir manter esse ritmo?

Principais qualidades

Wessels, que também se sai bem no meio-campo, entrou em campo nas partidas amistosas contra o FC Dordrecht (vitória por 0 a 6) e o Club Brugge (vitória por 3 a 1), ambas vezes no segundo tempo, atuando como lateral-esquerdo.

Enquanto há defensores que preferimos não ver com a bola, Wessels se destaca justamente por suas qualidades técnicas. Shaqueel van Persie postou, no último fim de semana, a reação “Marcelo” — em tom de brincadeira — sob sua foto mais recente no Instagram.

Wessels passou uma impressão de calma absoluta, mesmo depois que o Feyenoord ficou em desvantagem contra o grande clube belga. Enquanto Mats Deijl, a decepcionante contratação do inverno, mais uma vez parecia desorientado no gol sofrido contra Christos Tzolis, o jogador formado nas categorias de base se manteve firme sem esforço diante do ex-jogador do Ajax Carlos Forbs.

Wessels, que no passado, assim como Smal, sofreu várias lesões, possui uma excelente mentalidade e evoluiu enormemente no aspecto físico. A questão agora é se ele conseguirá dar o passo final neste seu último ano de contrato com o Feyenoord.

O famoso torcedor do Varkenoord, Feyenoord Youth Watcher, já se mostrou otimista no Bluesky em relação a esse jogador de grande porte físico. “Com o físico dele, a adaptação ao alto nível é mais fácil.”

E agora?

Em breve, Van Bronckhorst decidirá se Wessels poderá permanecer mais tempo na equipe principal. Não seria improvável que ele também tivesse uma chance no Feyenoord 1 durante o restante da pré-temporada.

Bos está fora dos planos por enquanto e há incertezas em torno de Smal, o que torna este o momento ideal para se destacar ainda mais. Se Wessels conseguir isso, o Feyenoord terá que sentar-se rapidamente à mesa de negociações com ele para renovar seu contrato.

Portanto, nas próximas semanas, será interessante acompanhar o que o Feyenoord, Van Bronckhorst e o diretor técnico Devy Rigaux vão fazer. Os dois novos responsáveis, que assumem os papéis de Robin van Persie e Dennis te Kloese no De Kuip, poderiam, portanto, optar por um talento mais jovem como Wessels em vez de uma solução temporária como Mármol. A longo prazo, é claro que Smal e Bos também retornarão.

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Mudar as prioridades?

Dessa forma, o Feyenoord também evita que se repita a mesma situação que ocorreu na posição de lateral-direito. Lá, o clube já tinha três jogadores sob contrato no início de 2026 — Givairo Read, Bart Nieuwkoop e Jordan Lotomba —, mas Te Kloese acrescentou Deijl à equipe devido ao grande número de lesões.

Seria ótimo para o Feyenoord se Read ficasse mais uma temporada, mas, nesse caso, a saída de pelo menos dois de seus substitutos seria certamente desejável. Na posição de lateral-esquerdo, a promoção temporária de um jogador da base poderia evitar o mesmo problema.

Na sexta-feira, Wessels provavelmente terá a chance de se provar novamente contra o Sporting Charleroi. Esperamos que o adolescente consiga mostrar mais uma vez que, por enquanto, Rigaux deve priorizar outras posições. Um jogador explosivo nas laterais, por exemplo, já que Anis Hadj Moussa e Leo Sauer parecem estar de saída.

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