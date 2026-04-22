O Feyenoord está pedindo um valor muito alto; clube de ponta da Europa desiste por enquanto

As negociações entre o Feyenoord e o Bayern de Munique sobre a transferência de Givairo Read estão em um impasse, segundo informou o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, nesta quarta-feira no X. O clube de Roterdã está pedindo um valor muito alto, segundo fontes na Alemanha.

O Bayern e Read já chegaram a um acordo, em princípio, quanto às condições pessoais. No entanto, o Bayern não está disposto, neste momento, a pagar o valor que o Feyenoord pede pelo lateral-direito. Não foi mencionado um valor exato, embora o diretor técnico Dennis te Kloese pareça estar pedindo mais de 30 milhões de euros. O Bayern não quer ir além de 30 milhões de euros, o que, por enquanto, coloca a transferência fora de questão.

Read está na mira do Bayern há meses, clube que se sagrou campeão da Alemanha no último fim de semana. O Manchester City vê o lateral-direito do Feyenoord, que tem contrato até meados de 2029, como uma opção para a janela de transferências de verão.

Segundo Plettenberg, o Bayern está voltando sua atenção para Anthony Gordon (Newcastle United) e o meio-campista do Hertha BSC, Kenneth Echhorn. Ainda não se sabe se ofertas serão apresentadas em breve.

Read, de apenas 19 anos, vem enfrentando lesões nesta temporada, mas mesmo assim o Feyenoord deve levar em conta que vários grandes clubes europeus vão se interessar pelo lateral.

Read é, em sua posição e na sua faixa etária, um dos maiores talentos do mundo. Ele ainda tem contrato com o Feyenoord por alguns anos.