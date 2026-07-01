O Feyenoord está negociando um acordo de 5 milhões para o sucessor de Wellenreuther

O Feyenoord vê em Tjark Ernst o goleiro titular para a próxima temporada. O FR12.nl informou nesta quarta-feira que a equipe de olheiros deu sinal verde para sua contratação e que foi feita uma proposta ao goleiro de 23 anos.

Esta semana ficou claro que tanto o Feyenoord quanto o Ajax têm interesse em Ernst. O Feyenoord já apresentou uma proposta concreta e espera chegar rapidamente a um acordo pessoal. Caso isso seja possível, a intenção é ativar a cláusula de rescisão de cinco milhões de euros prevista no contrato de Ernst com o Hertha BSC.

Ernst está aberto a uma aventura no Feyenoord, principalmente porque a Liga dos Campeões é um grande atrativo. Ele é o principal candidato a goleiro titular, já que Timon Wellenreuther, muito provavelmente, deixará o clube.

A concorrência é bastante acirrada. O Celtic também está de olho nele, e o VfL Wolfsburg já está em negociações com o Hertha BSC sobre uma possível transferência. O Wolfsburg não pode ativar a cláusula de rescisão, pois ela não se aplica a clubes da 2. Bundesliga.

Para o Feyenoord, a cláusula não representa problema. O Hertha, porém, não quer deixar Ernst partir assim tão facilmente e está fazendo de tudo para manter o goleiro. O jovem goleiro é visto como um jogador importante para o futuro.

O goleiro, com 1,93 metro de altura, passou pela base do VfL Bochum e está no Hertha desde 2022. Ernst disputou duas partidas pela seleção alemã Sub-21.

Ernst ainda tem contrato com o Hertha até meados de 2027 e, segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de quatro milhões de euros.