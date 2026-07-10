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Jan PlugImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O Feyenoord está em negociações concretas com um clube da Eredivisie sobre Jan Plug

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J. Plug

Tudo indica que Jan Plug não jogará pelo Feyenoord na próxima temporada. O clube de Roterdã deseja emprestar o zagueiro e já está mantendo conversas concretas com o Excelsior, time da mesma cidade, segundo o FR12.

O Feyenoord vê futuro em Plug, que até o momento disputou nove partidas pelo time principal e renovou seu contrato no ano passado até meados de 2028. No entanto, dada a forte concorrência, as chances de ele ter minutos em campo no grande clube de Roterdã são mínimas.

Por isso, o Feyenoord está apostando fortemente em um acordo de empréstimo, para que o zagueiro central de 21 anos adquira uma valiosa experiência na Eredivisie. O Excelsior quer aproveitar essa oportunidade agora.

“As negociações entre os dois clubes estão ocorrendo de forma positiva”, escreve o FR12. “O interesse do Excelsior por Plug já vem de algum tempo. O clube da Eredivisie vê no zagueiro canhoto um reforço para a próxima temporada e, neste momento, está em melhor posição para contratá-lo.”

“Embora vários clubes tenham se manifestado nos últimos meses pelo jogador do Feyenoord, uma transferência para o Excelsior parece ser a mais concreta”, afirma a fonte. Na pausa de inverno da última temporada, Plug foi emprestado ao FC Dordrecht, da Keuken Kampioen Divisie, onde causou uma ótima impressão.

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Plug e o Excelsior estão “praticamente fechados”, segundo o FR12. Agora, o Feyenoord e o Excelsior precisam chegar a um acordo definitivo. Além de Plug, o Excelsior também está muito interessado em reforçar seu elenco por empréstimo com Aymen Sliti, conforme foi divulgado nesta sexta-feira.

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