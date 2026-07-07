'O Feyenoord está de olho em um grande talento norueguês, mas a concorrência é acirrada'

Malte Fismen entrou no radar do Feyenoord, segundo noticiou o canal norueguês TV2 nesta terça-feira. O atacante é considerado um grande talento na Noruega e está sendo acompanhado por vários clubes da Liga dos Campeões.

O ponta-esquerda, de apenas 16 anos, está sob contrato com o Åsane Fotball e já adquiriu a experiência necessária na segunda divisão da Noruega. Fismen estreou-se aos 14 anos, de maneira não oficial, na equipe principal, em um amistoso contra o SK Brann.

Um ano depois, Fismen estreou na 1. Divisjon, a segunda divisão do futebol norueguês. O ponta-esquerdo, cujo nome tem sido associado ao Feyenoord, vem impressionando com gols e assistências.

O Åsane está aberto a uma venda de Fismen neste verão, a fim de cobrir o déficit financeiro. Segundo relatos, o clube norueguês busca um valor de transferência de um milhão de euros e uma porcentagem sobre uma futura revenda.

Aliás, o talentoso Fismen não está apenas na lista do Feyenoord. Os principais clubes noruegueses Brann, FK Bodø/Glimt e Molde FK também estão considerando fazer uma oferta pelo jovem ponta-esquerda.

O diretor técnico Odd Krister Føllesdal confirmou à TV2 que há muito interesse em Fismen. “Mas não quero comentar sobre clubes específicos”, afirmou o dirigente do Åsane.

Mesmo fora da Noruega, o desempenho de Fismen não passou despercebido. Entre outros, o Inter e o Como acompanham de perto a evolução desse grande talento.