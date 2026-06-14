O Feyenoord está atrás de um grande talento, mas se depara com um possível preço recorde

O Feyenoord está de olho no jovem talento japonês Ryunosuke Sato, segundo o FR12. O clube de Roterdã está avaliando a possibilidade de contratar o meio-campista de 19 anos do FC Tokyo.

Sato é considerado um grande talento no Japão e tem contrato com o FC Tokyo até meados de 2028. Segundo o FR12, o Feyenoord vê nele um jogador com grande potencial de crescimento, que poderá vir a ser valioso para o time principal.

O jogador da seleção juvenil pode atuar em várias posições. Ele se destaca como meio-campista ofensivo, meio-campista esquerdo, ponta esquerda e lateral, mas em Roterdã ele seria visto principalmente como uma opção para a posição de ponta esquerda.

De acordo com a mídia japonesa, Sato se destaca por suas jogadas individuais e capacidade de abrir o jogo. Ele é especialmente perigoso na fase final do campo.

No entanto, a transferência não parece ser uma tarefa fácil. O FC Tokyo considera Sato um dos maiores talentos de sua própria base e espera, com sua transferência, igualar ou quebrar um recorde da J1 League.

Esse recorde está atualmente em torno de seis milhões de euros. O Feyenoord terá, portanto, que abrir os cofres se quiser realmente concretizar a contratação de Sato.

Nesta temporada, o jovem meio-campista entrou em campo 19 vezes na J1 Vision League, um torneio único da Liga Profissional de Futebol do Japão. Em 1.304 minutos, ele marcou 6 gols e deu 1 assistência.