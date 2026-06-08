O Feyenoord está trabalhando intensamente para contratar Tawfik Bentayeb. De acordo com o jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri, da Sky Sport, o clube de Roterdã transformou o atacante marroquino em seu principal alvo de transferência para este verão, e há muitas conversas nos bastidores sobre uma possível contratação.

Bentayeb, de 24 anos, causou grande impressão na última temporada na Ligue 2 francesa. O atacante atuou por empréstimo pelo Troyes, que o contratou do Union Touarga marroquino, e se tornou uma das revelações da competição.

Com dezoito gols em 28 partidas do campeonato, Bentayeb sagrou-se artilheiro da Ligue 2. Além disso, desempenhou um papel importante na temporada de sucesso do Troyes, que, como campeão, conseguiu garantir o acesso à Ligue 1.

O atacante também se destacou fora do campeonato. Em três partidas da copa, Bentayeb marcou mais dois gols, aumentando ainda mais seu total.

Segundo Tavolieri, o Feyenoord já manteve conversas com o jogador e seus representantes na semana passada. Esses contatos teriam sido positivos, levando o clube a decidir avançar.

O especialista em transferências informa que novas conversas estão agendadas para breve entre ambas as partes. O Feyenoord quer, assim, acelerar as negociações.

Bentayeb é um atacante canhoto que, além de atuar na ponta do ataque, também pode jogar como ponta direita ou meio-campista ofensivo. Essa versatilidade o torna ainda mais interessante para o clube de Roterdã.

O Feyenoord parece querer se reforçar neste verão com um novo atacante e vê em Bentayeb um candidato sério. O clube leva em conta a saída de Ayase Ueda, que se tornou o artilheiro da VriendenLoterij Eredivisie.