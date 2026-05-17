O Feyenoord encerra a temporada da Eredivisie com uma vitória graças a dois gols de Anis Hadj Moussa

O Feyenoord encerrou a temporada da Eredivisie de cabeça erguida. Na visita ao PEC Zwolle, o jogo já não tinha mais importância, mas a equipe de Robin van Persie acabou vencendo por 0 a 2. Anis Hadj Moussa foi o autor dos dois gols.

No Feyenoord, Raheem Sterling voltou a ser titular pela primeira vez em semanas. Casper Tengstedt também foi titular em Zwolle, na ausência de Ayase Ueda. Além disso, Shaqueel van Persie voltou à lista de convocados.

No primeiro tempo, os rotterdames tiveram uma ligeira vantagem, embora ambas as equipes tenham criado perigo várias vezes. A maior chance foi de Koen Kostons, mas cara a cara com Timon Wellenreuther, o atacante do PEC falhou.

Do outro lado, Tengstedt foi o jogador mais perigoso, mas também ele não conseguiu colocar a bola no fundo da rede em duas ocasiões. O goleiro do PEC, Duke Verduin, revelou-se o grande obstáculo.

No segundo tempo, a partida seguiu sem grandes emoções, mas o Feyenoord acabou levando a melhor. Após chances perdidas anteriormente por Sterling e Hadj Moussa, o gol saiu aos 79 minutos. Hadj Moussa fez um belo controle e uma jogada individual, marcando o 0 a 1.

A cinco minutos do fim, Hadj Moussa selou o resultado com o 0 a 2. Com isso, o Feyenoord termina com um total de 65 pontos, o suficiente para garantir o segundo lugar.