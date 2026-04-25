Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Twente - NECImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

O Feyenoord é o grande vencedor graças ao resultado do jogo entre o FC Twente e o NEC

Twente x NEC Nijmegen
Twente
NEC Nijmegen
Eredivisie

O FC Twente não conseguiu vencer o NEC em casa no sábado: 1 a 1. Os Tukkers começaram com tudo e logo abriram o placar. O time que perdeu a final da copa reagiu com força e deve estar chateado por não ter conseguido garantir a vitória no Grolsch Veste.

Os Tukkers começaram com garra e agressividade e abriram o placar rapidamente. Sondre Ørjasæter aproveitou uma falha de Eli Dasa e, com sangue-frio, ficou sozinho diante do goleiro Gonzalo Cretazz. O Twente continuou pressionando e viu chutes de Mats e Daan Rots serem defendidos pelo goleiro do NEC.

O NEC passou por grandes dificuldades no primeiro tempo em Enschede. Apesar disso, os visitantes foram para o vestiário com o placar em 1 a 1. Philippe Sandler fez um passe inteligente para Bryan Linssen e o atacante de 35 anos, sozinho diante de Lars Unnerstall, não desperdiçou a chance. Poucos minutos depois, Kodai Sano chutou a bola para fora, passando rente à trave do Twente.

Pouco antes do intervalo, Unnerstall salvou o Twente de ficar atrás no placar ao defender com as pernas um tiro livre de Sano. Os papéis estavam claramente invertidos no Grolsch Veste, com o NEC de repente assumindo a vantagem. Mesmo após o reinício, os jogadores de Nijmegen mostraram-se ousados e o Twente teve dificuldades em seu próprio campo.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Telstar crest
Telstar
TEL
Eredivisie
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Twente crest
Twente
TWE

John van den Brom interveio aos 65 minutos e colocou Ricky van Wolfswinkel e Robin Pröpper em campo, substituindo Sam Lammers e Ruud Nijstad. O NEC continuou a montar jogadas de ataque e, em particular, Linssen e Tjaronn Chery foram, por momentos, um pesadelo para a defesa do Twente. Chery ficou frustrado ao acertar a trave em um contra-ataque.

O Twente resistiu à pressão do NEC na fase final e deve estar aliviado com o ponto conquistado. A equipe de Nijmegen está especialmente satisfeita por ter recuperado a honra após a humilhante derrota por 5 a 1 contra o AZ na final da Copa e agradece a Crettaz por uma defesa fabulosa em um cabeceio de Pröpper nos acréscimos.

O NEC permanece em terceiro lugar na Vriendenloterij Eredivisie, três pontos atrás do Feyenoord e um ponto à frente do Ajax, que venceu por 2 a 0 contra o NAC Breda. O Twente tem, assim como o Ajax, 54 pontos, mas um saldo de gols ligeiramente inferior. Faltam ainda três rodadas para o fim do campeonato na Holanda.

Publicidade