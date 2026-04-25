O Feyenoord é o grande vencedor graças ao resultado do jogo entre o FC Twente e o NEC

O FC Twente não conseguiu vencer o NEC em casa no sábado: 1 a 1. Os Tukkers começaram com tudo e logo abriram o placar. O time que perdeu a final da copa reagiu com força e deve estar chateado por não ter conseguido garantir a vitória no Grolsch Veste.

Os Tukkers começaram com garra e agressividade e abriram o placar rapidamente. Sondre Ørjasæter aproveitou uma falha de Eli Dasa e, com sangue-frio, ficou sozinho diante do goleiro Gonzalo Cretazz. O Twente continuou pressionando e viu chutes de Mats e Daan Rots serem defendidos pelo goleiro do NEC.

O NEC passou por grandes dificuldades no primeiro tempo em Enschede. Apesar disso, os visitantes foram para o vestiário com o placar em 1 a 1. Philippe Sandler fez um passe inteligente para Bryan Linssen e o atacante de 35 anos, sozinho diante de Lars Unnerstall, não desperdiçou a chance. Poucos minutos depois, Kodai Sano chutou a bola para fora, passando rente à trave do Twente.

Pouco antes do intervalo, Unnerstall salvou o Twente de ficar atrás no placar ao defender com as pernas um tiro livre de Sano. Os papéis estavam claramente invertidos no Grolsch Veste, com o NEC de repente assumindo a vantagem. Mesmo após o reinício, os jogadores de Nijmegen mostraram-se ousados e o Twente teve dificuldades em seu próprio campo.

John van den Brom interveio aos 65 minutos e colocou Ricky van Wolfswinkel e Robin Pröpper em campo, substituindo Sam Lammers e Ruud Nijstad. O NEC continuou a montar jogadas de ataque e, em particular, Linssen e Tjaronn Chery foram, por momentos, um pesadelo para a defesa do Twente. Chery ficou frustrado ao acertar a trave em um contra-ataque.

O Twente resistiu à pressão do NEC na fase final e deve estar aliviado com o ponto conquistado. A equipe de Nijmegen está especialmente satisfeita por ter recuperado a honra após a humilhante derrota por 5 a 1 contra o AZ na final da Copa e agradece a Crettaz por uma defesa fabulosa em um cabeceio de Pröpper nos acréscimos.

O NEC permanece em terceiro lugar na Vriendenloterij Eredivisie, três pontos atrás do Feyenoord e um ponto à frente do Ajax, que venceu por 2 a 0 contra o NAC Breda. O Twente tem, assim como o Ajax, 54 pontos, mas um saldo de gols ligeiramente inferior. Faltam ainda três rodadas para o fim do campeonato na Holanda.