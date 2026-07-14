O Feyenoord corre o risco de perder seu atacante para o TSG Hoffenheim e já está procurando um substituto

O TSG Hoffenheim entrou em contato com o Feyenoord para contratar Leo Sauer, segundo informam o Feyenoord Transfermarkt e o FR12. O clube da Bundesliga já apresentou várias ofertas ao De Kuip, e espera-se, portanto, que Sauer venha a deixar o clube.

Sauer tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028, mas está aberto a se transferir para o Hoffenheim. O valor da transação do eslovaco ainda não foi divulgado.

Sauer foi contratado em 2023 por pouco menos de um quarto de milhão de euros, vindo do MSK Zilina. O versátil jogador de linha lateral ganhou destaque em Roterdã e, na temporada 2024/25, adquiriu experiência no NAC Breda.

Sauer teve um ótimo desempenho no Rat Verlegh Stadion e, por isso, as expectativas para a temporada 2025/26 eram muito altas. No entanto, Sauer não conseguiu convencer totalmente e somou, no total, 1.823 minutos em campo.

A maior parte desses minutos foi disputada pelo jogador destro na Eredivisie. Ele participou de vinte partidas, marcando três gols e dando duas assistências. No total, seu histórico no Feyenoord soma 44 partidas, 6 gols e 6 assistências.

Durante sua passagem pela Holanda, Sauer tornou-se um jogador titular da seleção eslovaca. Após sua estreia em 2024, disputou mais dez partidas pela seleção. Ele ainda não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência pela seleção de seu país.

O Feyenoord já está contando com a saída de Sauer e já está em busca de um substituto. Enquanto isso, o Hoffenheim vem tendo uma janela de transferências impressionante e já contratou, entre outros, Nathan De Cat (Anderlecht) e Mats Rots (FC Twente).