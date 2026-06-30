O Feyenoord contrata um jogador com valor de mercado de 10 milhões de euros totalmente de graça

MikaMármol é oficialmente jogador do Feyenoord. O zagueiro central de 24 anos chega sem custo de transferência do Las Palmas e assina em Roterdã um contrato válido até meados de 2030.

A chegada do ex-jogador da base do FC Barcelona já vinha sendo esperada há algum tempo, mas agora está totalmente confirmada. O canhoto deve se tornar metade do novo núcleo da defesa do Feyenoord.

“Fiquei convencido com o panorama geral que o Feyenoord me apresentou”, disse ele aos canais oficiais do clube de Roterdã. “Logo tive uma ótima impressão do Feyenoord e, agora que tudo está definido, mal posso esperar para vestir esta camisa.”

“Vou dar tudo de mim para ter sucesso aqui”, afirma com determinação. “Vai ser uma adaptação para mim jogar fora da Espanha pela primeira vez, mas, ao mesmo tempo, estou realmente ansioso para fazer de Roterdã meu novo lar.”

“Assim como estou muito animado para conhecer meus novos companheiros de equipe, a comissão técnica e a torcida. Sei também que será especial poder disputar meus primeiros minutos no De Kuip.”

Para Mármol, esta será de fato sua primeira aventura fora da Espanha. O zagueiro, que nasceu a apenas alguns quilômetros a noroeste de Barcelona, foi admitido ainda jovem na renomada La Masia.

Ele acabou jogando três temporadas no Barcelona B, onde se tornou um titular valorizado. Em 15 de maio de 2022, fez sua estreia pelo time principal, quando entrou no lugar de Alejandro Balde.

Não havia muitas perspectivas no Barcelona e, em busca de mais tempo de jogo, ele se transferiu para Andorra. De lá, Mármol, que segundo o Transfermarkt tem um valor de mercado de dez milhões de euros, conquistou uma transferência para o Las Palmas. Com esse clube, ele acabou jogando duas temporadas na LaLiga.