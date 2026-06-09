O Feyenoord conseguiu: o jogador preferido de Jan Boskamp assina contrato até meados de 2029

Kelvin Neijenhuis ainda não desistiu do sonho de se firmar no Feyenoord. O atacante de 18 anos renovou seu contrato, que estava prestes a expirar no De Kuip, ficando assim vinculado ao clube até meados de 2029.

Por um momento, parecia que Neijenhuis iria deixar o Feyenoord após mais de uma década. O jogador de Zeeland teria até conversado com outros clubes da Eredivisie, incluindo o NEC Nijmegen.

No entanto, Neijenhuis optou por permanecer fiel ao Feyenoord. “É muito especial para mim renovar meu contrato com este belo clube.”

“Jogo no Feyenoord há mais de dez anos e já me sinto realmente um filho do clube. O Feyenoord significa muito para mim e, por isso, quero continuar a me desenvolver aqui nos próximos anos”, conclui o jovem goleiro.

Boskamp

Para o ícone do clube, Jan Boskamp, isso é uma boa notícia. O jogador de longa data do Feyenoord demonstrou, no podcast Boskamp & Klein Gijp, ser um grande fã de Neijenhuis.

No ano passado, Boskamp não entendeu nada do interesse em Mexx Meerdink (AZ). “Então, eu olho para trás e penso que ainda temos alguns jogadores legais por aí. Kelvin Neijenhuis, por exemplo, que tem 17 anos.”

“Ele joga bem e marca gols com facilidade. E aí você fica reclamando que precisamos trazer um jogador reserva do AZ...” Entretanto, Neijenhuis está um ano mais velho e, portanto, está vinculado ao Feyenoord por mais tempo.