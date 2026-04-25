O Feyenoord conquista uma vitória convincente sobre o FC Groningen e estabelece um recorde histórico do clube

O Feyenoord conquistou uma vitória convincente sobre o FC Groningen na tarde de sábado, dando assim um passo importante rumo à classificação direta para a Liga dos Campeões. No De Kuip, o placar ficou em 3 a 1 para a equipe de Robin van Persie, com Ayase Ueda como grande destaque graças a dois gols. Foi uma tarde memorável para Ilai Grootfaam, que se tornou o mais jovem estreante da história do Feyenoord, um recorde especial do clube.
Van Persie optou por uma escalação inicial surpreendente com Gernot Trauner, que, após uma longa recuperação de lesão, fez sua primeira partida como titular na temporada. Jordan Bos começou como lateral-esquerdo no lugar de Jordan Lotomba, enquanto Thijs Kraaijeveld substituiu o lesionado Jakub Moder no meio-campo. Givairo Read voltou ao elenco após se recuperar de uma lesão e fez seu retorno como reserva.
O Feyenoord começou com tudo e já criou perigo aos primeiros minutos com Luciano Valente. Pouco depois, Jordan Bos parecia abrir o placar, mas seu gol foi anulado por impedimento. Acabou sendo um adiamento da sentença para o FC Groningen, que teve dificuldades com a alta intensidade da equipe da casa.
Aos onze minutos, saiu o primeiro gol. Valente passou a bola para Bos, que, de fora da área, chutou com maestria no ângulo superior. O Feyenoord continuou a dominar e quase não deu espaço para o Groningen entrar no jogo.
No meio do primeiro tempo, o placar passou para 2 a 0 em cobrança de pênalti. Após um belo passe longo de Timon Wellenreuther, Bos foi derrubado por Etienne Vaessen, e Ueda converteu o pênalti com precisão. O japonês reforçou assim sua busca pelo título de artilheiro.
Após o intervalo, o Feyenoord manteve o controle, embora Ueda tenha tido uma grande chance que não conseguiu aproveitar. O Groningen tentou, mas quase não criou oportunidades reais. A partida seguiu sem grandes emoções por um longo tempo, sem que a vantagem dos rotterdameses fosse ameaçada.
Aos 66 minutos, Ueda selou definitivamente o resultado. O atacante recebeu a bola na área e colocou-a com precisão no canto oposto: 3 a 0. Foi seu segundo gol da tarde e o 25º da temporada na Eredivisie.
Nos minutos finais, ocorreram várias substituições e um momento especial para o time da casa. Aos 84 minutos, Grootfaam fez sua estreia, tornando-se, aos 16 anos e 41 dias, o mais jovem estreante da história do Feyenoord. Ele bateu o recorde de Antoni Milambo.
A partida teve ainda um pequeno contratempo para o Feyenoord na fase final. O FC Groningen reduziu para 3 a 1 depois que Dies Janse pressionou com força e roubou a bola de Targhalline, que foi levemente tocado e reclamou falta. O árbitro Danny Makkelie deixou o jogo prosseguir, e Janse cruzou a bola para Thom van Bergen, que marcou com facilidade. O VAR Rob Dieperink decidiu não intervir, mantendo o gol polêmico. A vitória do Feyenoord não foi ameaçada.