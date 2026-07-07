O Feyenoord coloca Slory novamente na “Loteria dos Amigos” da Eredivisie

Jaden Slory é emprestado pelo Feyenoord ao Willem II, conforme anunciaram ambos os clubes nesta terça-feira. O ponta de 21 anos, com contrato no De Kuip até meados de 2029, espera ter mais tempo de jogo no clube que voltou à Vriendenloterij Eredivisie.

Slory já havia sido emprestado a outros clubes duas vezes anteriormente. O FC Dordrecht e o Go Ahead Eagles contaram com os serviços do jovem ponta no passado recente.

“Desde as primeiras conversas, tive uma boa impressão do Willem II. O clube demonstrou muita confiança em mim e isso me deixou animado. Quero ser importante para a equipe, jogar muitos minutos todas as semanas e continuar me desenvolvendo. Estou ansioso para começar”, comemora Slory no site do recém-promovido de Tilburg.

“Jaden é um jogador com muita velocidade, criatividade e profundidade”, analisa o diretor técnico Freek Heerkens sobre a mais nova contratação. “Ele se destaca nas duas laterais e, com suas qualidades, se encaixa bem no estilo de jogo que queremos praticar. Estamos felizes por ele jogar pelo Willem II na próxima temporada.”

Slory ingressou na Academia do Feyenoord em dezembro de 2013 e, na última temporada, disputou treze partidas por empréstimo pelo Go Ahead. Em dezembro do ano passado, seu contrato foi prorrogado por mais alguns anos.

Até o momento, Slory disputou sete partidas oficiais pela equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele deu uma assistência.

Foi durante o período em que esteve emprestado ao FC Dordrecht que Slory viveu sua fase de maior sucesso até agora. Em 38 partidas oficiais, ele marcou doze gols e deu dez assistências.

Slory também chamou a atenção do SC Cambuur. No entanto, ele optou por uma nova aventura no Willem II, que estreia na temporada no dia 8 de agosto contra o Go Ahead.