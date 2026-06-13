O Feyenoord e o OGC Nice chegaram a um acordo “com exceção de alguns detalhes” sobre a transferência de Charles Vanhoutte, segundo o jornal belga *Het Laatste Nieuws*. O clube de Roterdã vai transferir cerca de seis milhões de euros para o sul da França.
Vanhoutte, de 27 anos, acabou jogando uma temporada pelo Nice, que o contratou no verão passado por cerca de seis milhões de euros do Union Saint-Gilles. Vanhoutte conseguiu escapar por pouco do rebaixamento com o Nice e agora quer enfrentar um novo desafio.
No Feyenoord, o meio-campista de controle jogará pela primeira vez na carreira na Liga dos Campeões. No De Kuip, o jogador, que já foi convocado uma vez para a seleção belga, deverá desempenhar um papel importante de controle.
Com a chegada iminente de Vanhoutte, o diretor técnico Dévy Rigaux consegue sua primeira contratação do verão. O dirigente belga já deu o que falar logo após sua nomeação ao demitir o técnico Robin van Persie.
Vanhoutte passou pela base do Cercle Brugge, onde, após um período de empréstimo ao AFC Tubize, conquistou definitivamente seu lugar no time principal. Após três anos jogando na equipe principal, ele se transferiu para o Union em 2023 por cerca de 1,3 milhão de euros.
No Feyenoord, há abertura para a saída de Jakub Moder e Hwang In-beom, o que torna a chegada de Vanhoutte pouco surpreendente. Especialmente por Hwang, o Feyenoord parece poder receber uma quantia considerável após seu gol e assistência na Copa do Mundo contra a República Tcheca.
Vanhoutte, natural de Kortrijk, tem contrato até meados de 2029 com o Nice, onde não tinha garantia de vaga no time titular. O jogador destro disputou 3.099 minutos, distribuídos por 44 partidas. Seu único gol foi marcado na Liga Europa contra o Go Ahead Eagles.