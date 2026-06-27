O Feyenoord chegou a um acordo com o KVC Westerlo sobre a contratação de Nacho Ferri, segundo noticiou, entre outros, o Algemeen Dagblad. O clube de Roterdã chegou a um acordo com o clube belga sobre a transferência do atacante espanhol de 21 anos, que deverá disputar a posição no De Kuip e se tornar o sucessor previsto de Ayase Ueda. O Feyenoord espera que Ueda seja transferido após a Copa do Mundo.

Ferri se encaixa no perfil que o Feyenoord traçou para a contratação de um novo atacante. O jovem atacante tem 1,92 metro de altura, é forte no jogo aéreo e está sempre disposto a trabalhar duro. Na última temporada, entre todos os jogadores da Jupiler Pro League que disputaram pelo menos 100 duelos aéreos, o jogador alvo da contratação alcançou uma porcentagem de 64%.

O Westerlo utilizou Ferri com frequência na última temporada como ponto de referência, principalmente devido às suas qualidades físicas. Sua maneira agressiva de pressionar e sua grande capacidade de deslocamento se encaixam, segundo o Feyenoord, na intensidade que o clube tem em mente para a próxima temporada.

O técnico Giovanni van Bronckhorst quer dar a Ferri, no Feyenoord, a oportunidade de se desenvolver ainda mais como atacante. Certamente, na área de finalização, ainda há muito a melhorar para Ferri, que encerrou a última temporada com onze gols em 37 partidas em todas as competições.

Ferri passou apenas uma temporada no Westerlo, clube que o contratou do Eintracht Frankfurt em 2025 por um milhão e meio de euros. Atualmente, o Transfermarkt estima seu valor de mercado em seis milhões de euros.

O jovem atacante passou pelas categorias de base do Montaverner, do FC Ontinyent e da UD Alzira, antes de ser contratado pelo Frankfurt em 2021. Sua chegada parece não ter relação com o futuro de Ayase Ueda, que é cobiçado por clubes da Premier League e da Bundesliga.