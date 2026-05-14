Robert Eenhoorn (58) será o novo diretor-geral do Feyenoord. O dirigente de Roterdã substituirá Dennis te Kloese, que está de partida para o CF Monterrey, no De Kuip.

De acordo com o normalmente confiável Feyenoord Transfermarkt, o clube de Roterdã chegou a um acordo de princípio com Eenhoorn.

Este acordo está sendo formalizado neste momento, após o que a apresentação de Eenhoorn no De Kuip ocorrerá em breve.

O Feyenoord está contratando um dirigente que há anos figura no topo da lista de desejos do clube. Os torcedores também esperavam ansiosamente por sua chegada.

Após sua carreira como jogador de beisebol de ponta, Eenhoorn tornou-se um dirigente conhecido no futebol profissional holandês. Entre 2014 e 2024, ele foi um diretor-geral de sucesso no AZ.

Te Kloese deixará oficialmente o Feyenoord em 1º de julho. Eenhoorn receberá imediatamente a importante tarefa de nomear um novo diretor técnico.

Em seguida, essa dupla certamente se debruçará sobre a gestão do técnico Robin van Persie. No último domingo, o treinador de Roterdã prestou um grande serviço ao clube ao levar o Feyenoord à Liga dos Campeões.