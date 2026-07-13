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Bart DHanis

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O Feyenoord chega a um acordo e se despede do jogador que disputou 9 partidas pelo clube

Mercado da bola
Feyenoord

O Feyenoord se despede temporariamente de Jan Plug, segundo informa a revista Voetbal International. O zagueiro jogará na próxima temporada por empréstimo pelo Excelsior.

Ainda antes do fim de semana, o FR12 já havia noticiado que o Feyenoord e o Excelsior estavam negociando a transferência temporária de Plug. Na época, o jogador canhoto já havia chegado a um acordo com o Excelsior.

Embora vários clubes tenham se interessado pelo jogador do Feyenoord nos últimos meses, uma transferência para o Excelsior parecia ser a opção mais concreta, segundo informações divulgadas já na sexta-feira

Plug foi emprestado na pausa de inverno da última temporada ao FC Dordrecht, da Keuken Kampioen Divisie, e causou uma ótima impressão por lá.

O zagueiro de 21 anos tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. Até o momento, ele disputou nove partidas pela equipe principal do clube.

Amistosos de clubes
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Além de Plug, o Excelsior também está muito interessado em reforçar seu elenco por empréstimo com Aymen Sliti, conforme foi divulgado na sexta-feira.

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