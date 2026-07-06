O Feyenoord apresenta, de uma só vez, três novas contratações

A comissão técnica de Giovanni van Bronckhorst no Feyenoord está completa. Rody Hoegee, Justin Merz e Davey van den Berg também irão apoiar o técnico que retornou ao clube no De Kuip.

Merz, de 33 anos, será o novo treinador de goleiros em Roterdã-Sul, substituindo Jyri Nieminen, que deixou o clube neste verão.

Merz, que já adquiriu experiência ainda jovem em clubes como o 1. FC Union Berlin, o TSG Hoffenheim e o RSC Anderlecht, chega vindo do Brøndby IF, da Dinamarca.

Hoegee, de 49 anos, assume como treinador de jogadas ensaiadas e vem do UD Castellón, da Espanha.

Para Hoegee, isso significa um retorno ao antigo clube. Entre 1992 e 1995, ele jogou nas categorias de base do Feyenoord.

Van den Berg, de 33 anos, assume uma nova função. Ele se dedicará a orientar os jovens talentos que, vindos da Academia do Feyenoord, podem e vão dar o salto para o time principal do Feyenoord.

Ele já trabalha há anos na base de Roterdã e é uma figura conhecida em Varkenoord.