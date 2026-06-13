O Feyenoord acaba decidindo apostar em um técnico holandês e inicia as negociações

Sipke Hulshoff é considerado um candidato sério para se tornar o novo técnico do Feyenoord, segundo o site Transfermarkt. O clube de Roterdã está em negociações com o técnico de 51 anos, natural da Frísia, que goza de grande prestígio entre a diretoria do clube.

O Feyenoord vê em Hulshoff um treinador capaz de dar continuidade ao rumo traçado nos últimos anos. Segundo fontes internas, sua visão e sua maneira de trabalhar se encaixam bem no período de sucesso que o clube viveu sob o comando de Arne Slot.

Além disso, o treinador conhece o De Kuip como a palma da mão. Entre 2022 e 2024, ele fez parte da comissão técnica do Feyenoord como assistente de Slot.

Nesse período, o clube obteve grandes sucessos. O Feyenoord conquistou o título nacional e se consolidou novamente de forma expressiva no topo do futebol holandês, com Hulshoff dando uma importante contribuição no aspecto tático.

Após sua saída de Roterdã, Hulshoff seguiu com Slot para Liverpool. Lá, ele trabalhou por duas temporadas como assistente técnico e adquiriu experiência no mais alto nível do futebol internacional.

Hulshoff também adquiriu experiência fora do futebol de clubes. Entre janeiro de 2023 e maio de 2024, foi assistente do técnico Ronald Koeman na seleção holandesa.

Anteriormente, Hulshoff trabalhou, entre outros, no FC Volendam, no SC Cambuur e em várias categorias de base. Após ter ocupado cargos como técnico interino no Cambuur, agora se apresenta possivelmente o maior desafio de sua carreira: um retorno ao Feyenoord como técnico principal.