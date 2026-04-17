O Fenerbahçe sofre um duro revés aos 98 minutos na disputa pelo título contra o Galatasaray

O Fenerbahçe perdeu pontos importantes na sexta-feira na disputa pelo título do campeonato turco. O segundo colocado parecia estar prestes a assumir a liderança do Galatasaray, mas viu o Rizespor empatar em 2 a 2 no último minuto.
A equipe da casa não conseguiu fazer a diferença no primeiro tempo. A tarefa ficou ainda mais difícil quando o Rizespor abriu o placar dois minutos após o reinício. Ali Sowe antecipou um passe preciso e chutou com perfeição.
O Rizespor também sofreu um revés, pois Samet Akaydin recebeu seu segundo cartão amarelo a 20 minutos do fim, após uma falta violenta. Pouco depois, todos no Fenerbahçe clamavam por um pênalti após uma entrada na área, mas a bola não foi marcada.
Alguns minutos depois, após uma revisão do VAR, foi concedido um pênalti ao Fenerbahçe. Talisca converteu a chance de 11 metros, devolvendo a esperança aos torcedores do segundo colocado da Turquia. Afinal, ainda faltavam dez minutos para o fim da partida.
A virada ficou completa quando Kerem Aktürkoğlu marcou o 2 a 1 aos 86 minutos. Grande comemoração nas arquibancadas e entre os torcedores do Fenerbahçe, sabendo que três pontos muito importantes estavam a caminho.
No entanto, tudo deu errado aos 98 minutos: Modibo Sagnan cabeceou com beleza e de costas para o gol após uma cobrança de falta, marcando para o Rizespor, com o goleiro Ederson falhando feio. O segundo colocado soma 67 pontos, sabendo que o líder Galatasaray (68 pontos) aumentará ainda mais a vantagem caso vença o Genclerbirligi.