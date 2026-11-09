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imago-sport-1084788128.jpgLaPresse
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O Fenerbahçe emite comunicado oficial sobre os rumores envolvendo Totti

Fenerbahçe
Roma
F. Totti
Turquia
Itália

O clube turco põe fim à polêmica

O clube turco Fenerbahçe emitiu um comunicado oficial no qual revelou a verdade sobre os rumores que circulavam a respeito da aproximação do craque da Roma Francesco Totti para se juntar à direção esportiva do clube, após os relatos que falavam da possibilidade de ele assumir um papel central no projeto esportivo da equipe no próximo período.

O jornal turco "Sözcü" havia publicado nesta segunda-feira uma reportagem sob o título "A alma futebolística do Fenerbahçe", na qual falava da possibilidade de Totti ser nomeado para a direção esportiva do clube, para se tornar o cérebro por trás do novo projeto da equipe, que enfrenta dificuldades no momento atual.

Esses rumores despertaram grande interesse na mídia turca, especialmente porque Totti é considerado um dos maiores ídolos do futebol italiano, após ter passado toda a sua carreira profissional com a camisa da Roma, antes de se afastar dos gramados, para ter seu nome surpreendentemente cotado para assumir um cargo administrativo em um dos maiores clubes da Turquia.

Por sua vez, o Fenerbahçe afirmou em seu comunicado oficial: "As informações publicadas pelo jornal Sözcü hoje (9 de novembro de 2026) sob o título (A alma futebolística do Fenerbahçe), posteriormente reproduzidas por outros veículos de imprensa, que alegam a entrada de Francesco Totti na direção esportiva do clube, não têm qualquer fundamento".

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O clube turco acrescentou: "Convocamos os veículos de imprensa envolvidos a respeitarem os princípios jornalísticos e a agirem com responsabilidade", condenando a circulação de informações não comprovadas sobre o clube, pondo assim um fim às especulações sobre a possibilidade de o ex-craque da Roma assumir um cargo administrativo dentro do Fenerbahçe.

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