O Fenerbahçe decide o confronto acirrado contra o Besiktas nos últimos instantes da partida

Um confronto muito emocionante entre Fenerbahçe e Besiktas terminou com uma vitória apertada do Fenerbahçe (1 a 0). Com esse resultado, o Fenerbahçe aproveita a derrota do rival Galatasaray no início deste fim de semana.

A partida tinha começado há apenas alguns segundos quando o time da casa já teve uma grande chance de abrir o placar. Dorgeles Nene conseguiu se livrar da defesa com uma bela finta, mas viu seu chute acabar indo para fora do gol de Ersin Destanoğlu.

O Besiktas também teve uma grande chance de abrir o placar. Hyeon-gyu Oh quase marcou de cabeça após um belo cruzamento de Orkun Kökçü, e Václav Černý também não conseguiu converter no rebote.

Ambas as equipes criaram mais algumas jogadas perigosas no primeiro tempo, entre elas uma cobrança de falta de Talisca e, do outro lado, um belo chute de longe de Kökçü, que Ederson conseguiu desviar por cima do gol.

Mattéo Guendouzi também criou perigo pela esquerda antes do intervalo, mas seu cruzamento acabou não encontrando nenhum companheiro, permitindo que o Besiktas afastasse o perigo. As duas equipes foram para o intervalo sem gols.

Dez minutos após o intervalo, o Fenerbahçe esteve novamente perto de abrir o placar com um chute de longa distância de Guendouzi. No escanteio que se seguiu, a equipe da casa pensou em fazer o 1 a 0, mas o escanteio cobrado curto, que foi desviado para o próprio gol pelo zagueiro do Besiktas Gökhan Sazdağı, acabou sendo anulado por impedimento.

Apesar de não ter havido gols por um bom tempo, o confronto continuou interessante, em parte devido à rivalidade. Assim, o Fenerbahçe não conseguiu aproveitar um grande erro na defesa do Beşiktaş por meio de Sidiki Chérif.

Talvez a maior chance do segundo tempo — até aquele momento — tenha sido de Kerem Aktürkoğlu, que, em uma situação de um contra um muito promissora, se deparou com o goleiro Destanoğlu. O goleiro defendeu com maestria e se destacou como o grande destaque da partida.

Pouco depois, o goleiro voltou a se destacar. Mais uma vez, Aktürkoğlu partiu em contra-ataque e fez um belo passe para Chérif, cujo chute foi novamente defendido com maestria.

Nos últimos instantes da partida, Nene foi derrubado com violência na entrada da área por Emmanuel Agbadou, e o árbitro marcou pênalti. Aktürkoğlu converteu o pênalti, garantindo a vitória.