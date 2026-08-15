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Alex PlatImago
Jonathan van Haaster

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O FC Volendam se recupera, em parte graças à entrada de ouro, da falsa largada na Keuken Kampioen Divisie

Volendam x TOP Oss
Volendam
TOP Oss
Eerste Divisie

O FC Volendam se recuperou de seu falso começo na Eerste Divisie. Menos de uma semana depois da derrota por 3 a 2 para o Jong PSV, os norte-holandeses venceram o TOP Oss por 3 a 0. Alex Plat, que saiu do banco, foi o grande nome com dois gols. O TOP, que na primeira rodada perdeu por 2 a 1 para o NAC Breda, segue sem pontuar por enquanto.

Antes da partida, o Volendam era apontado como favoritíssimo para vencer o confronto, o que tornou ainda mais surpreendente o fato de o TOP ter sido a equipe mais perigosa nos minutos iniciais. Mauresmo Hinoke, por exemplo, acertou a trave com um belo chute de trivela.

O Volendam seguia apresentando pouco futebol, mas fez sua torcida comemorar depois de cerca de vinte minutos. Uma bola rebatida caiu perfeitamente nos pés de Nordin Bukala, cujo chute forte entrou no canto mais distante.

Curiosamente, a equipe da casa dependia sobretudo dos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Kayden Wolff, contratado junto ao Jong Ajax, tentou com um chute cruzado, que saiu por pouco ao lado do gol.

O Volendam levaria a vantagem para o intervalo, mas não sem preocupações. Tanto Déron Payne quanto Mawouna Amevor saíram lesionados antes do intervalo. Erik Schouten e Luca Blondeau entraram em seus lugares.

Eerste Divisie
MVV Maastricht crest
MVV Maastricht
MAA
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Volendam
VOL
Eerste Divisie
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Jong PSV
JPS
TOP Oss crest
TOP Oss
FCO

O TOP também não foi inferior por muito tempo depois do intervalo, mas aos brabantinos faltou simplesmente qualidade. Do outro lado, o Volendam aproveitou. Henk Veerman ajeitou a bola de cabeça para Plat, que encontrou o canto mais distante: 2 a 0.

Depois do 2 a 0, o Volendam passou a jogar com visivelmente mais confiança e definiu o placar final em 3 a 0 a dez minutos do fim. Nick Doodeman colocou a bola com perfeição no primeiro pau, onde Plat apareceu e finalizou com convicção.

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