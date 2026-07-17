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O FC Volendam recebe uma oferta de nada menos que 3 milhões de euros por Kayne van Oevelen

Mercado da bola
Volendam
Ipswich
Valencia
K. van Oevelen

O Ipswich Town fez uma oferta de 3 milhões de euros por Kayne van Oevelen, segundo noticiaram o De Telegraaf e o Voetbal International nesta sexta-feira. O FC Volendam espera conseguir um valor maior pelo goleiro de 22 anos.

O próprio Van Oevelen já chegou a um acordo pessoal com o Valencia sobre um contrato de cinco anos, mas o Volendam ainda aguarda uma proposta oficial do clube espanhol.

O Ipswich tem sido mais enérgico nesse aspecto e apresentou uma oferta de 3 milhões de euros ao Volendam. O clube de Volendam rejeitou essa oferta inicial.

Van Oevelen tem contrato com o Volendam até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 2 milhões de euros.

É improvável que Van Oevelen comece a temporada na Keuken Kampioen Divisie com o Volendam, mas o clube rebaixado quer receber o valor máximo pela transferência.

Apesar do rebaixamento, Van Oevelen teve uma excelente temporada na VriendenLoterij Eredivisie. O goleiro de 1,99 metro de altura, natural de Zaandam, chamou a atenção de vários clubes.

No total, Van Oevelen já defendeu o gol em 64 partidas oficiais pelo Volendam. Nelas, ele não sofreu gols em treze ocasiões.

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