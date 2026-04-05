Henk Veerman apareceu diante das câmeras com sentimentos contraditórios após o jogo entre FC Volendam e Feyenoord. Sua equipe conquistou um ponto (0 a 0) e, com isso, ajudou o PSV a conquistar o título, mas o atacante mostrou-se principalmente crítico em relação ao próprio desempenho. Com uma piscadela para seu amigo Joey Veerman, o atacante do FC Volendam proporcionou um final marcante à entrevista.

O atacante acha que o Volendam deveria ter tirado mais proveito da partida contra o Feyenoord. “Tivemos chances suficientes para marcar um gol hoje. Só que, no segundo tempo, ficamos muito desorganizados, o que nos levou a situações de transição com muita frequência”, afirma Veerman. “Isso é culpa nossa.”

“Não fomos bons o suficiente com a bola e não tivemos profundidade suficiente sem ela. Os rapazes na frente precisam criar profundidade e correr muitos metros para abrir espaços”, explica ele. “Devíamos ter feito isso melhor.”

Defensivamente, o Volendam deixou bastante a desejar, na opinião de Veerman. “Nós desperdiçamos duas, três chances certas. Isso simplesmente precisa melhorar”, disse ele. “Por outro lado, também criamos oportunidades suficientes para marcar pelo menos um gol.”

Veerman continuou crítico em relação à arbitragem, mas não quis usar isso como desculpa. “Acho que muitas jogadas não foram analisadas. Mas, no fim das contas, temos que olhar para nós mesmos e marcar esses gols antes”, afirmou o atacante.

Após a análise da partida, o assunto do título do PSV surgiu, e com ele também seu bom amigo Joey Veerman. Isso proporcionou um momento mais descontraído na entrevista, no qual o jogador de Volendam visivelmente se divertiu.

“Sim, acho que o Joey deve estar feliz”, começa Veerman com um sorriso. “Espero receber uma mensagem, sim. Ou talvez até mais do que isso.”

“Talvez haja até um bônus, né. Por termos ajudado um pouco ele hoje. Isso me parece mais do que normal”, disse Veerman.