O FC Utrecht vê uma oportunidade e está de olho em um zagueiro da Eredivisie que está sem contrato

O Voetbal International informou na noite de sábado que o FC Utrecht está interessado em contratar Boy Kemper. Segundo o VI, o capitão do NAC também tem propostas do exterior.

O contrato de Kemper está chegando ao fim. As negociações sobre um novo acordo não resultaram em uma renovação em Breda, o que significa que o jogador de 26 anos deixará o clube sem custos.

Clubes da Inglaterra já demonstraram interesse em Kemper, que já conversou com o Queens Park Rangers. No entanto, o QPR não avançou com a negociação. O zagueiro também teria despertado o interesse do Preston North End. Além disso, clubes de outros países também teriam se informado sobre Kemper.

O FC Utrecht também está interessado no zagueiro do NAC. O novo técnico do Utrecht, Anthony Correia, já conversou com Kemper. De acordo com a VI, parece que o FC Utrecht tem as melhores chances de se tornar o novo destino do jogador de Purmerend.

O Voetbal International informa que é preciso aguardar até que o clube de Utrecht faça uma oferta formal, mas que isso parece ser apenas uma questão de tempo.

Kemper sofreu o rebaixamento com o NAC, mas ainda assim pode permanecer na Eredivisie através do FC Utrecht. O zagueiro revelou recentemente que gostaria de jogar no exterior, mas, devido à boa conversa com Correia, parece que poderá ser visto no Galgenwaard na próxima temporada.

O capitão do NAC teve uma excelente temporada em Breda. O lateral marcou um total de seis gols, sendo dois na vitória contra o sc Heerenveen (2 a 0).